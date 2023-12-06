أمطار خفيفة لمتوسطة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح سطحية على ينبع ومراكزها.. و"المدني" تحذّر

شهدت محافظة ينبع، فجر اليوم الأربعاء، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية شملت ينبع البحر وينبع الصناعية وبعض من المراكز التابعة لها ارتوت منها الأرض جعلها الله سُقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر مطالبة بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطعها أو النزول إليها، مهيبة بقائدي المركبات، الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليماتها وإرشاداتها التي تصدر في حينه.