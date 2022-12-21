"الصحة" تطلق البيئة الآمنة للابتكارات الصحية الرقمية للارتقاء بجودة الخدمات

وكشفت الوزارة إلى تلقي أكثر من 120 حلًا في المراحل الأولية من جميع أنحاء العالم، والعمل جارٍ على تلقي المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، وستتم دراسة هذه المشاريع المبتكرة من قبل أعضاء اللجنة القائمة على المنصة، والمكونة من عدة جهات حكومية رائدة من داخل المملكة؛ وذلك للعمل على تنفيذها والتحقق من كفاءتها وفعاليتها في بيئة ملائمة.