"لا تفتح مجال" ..هيئة الأمن السيبراني تطلق حملتها الخامسة لرفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الرقمية الآمنة

وأوضحت الهيئة أن الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني تأتي ضمن جهودها ومبادراتها التوعوية التي تنفذها على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، حيث تشتمل على تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والبرامج النوعية التي تتمثل في: «إطلاق معارض توعوية بالأمن السيبراني في الأماكن العامة، وتنظيم المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في عدد من الجهات الوطنية، وعقد جلسات متخصصة للتوعية بالأمن السيبراني لقيادات ومنسوبي الجهات الوطنية»، فضلاً عن توفير مجموعة من الأدلة الإرشادية للتوعية بالأمن السيبراني؛ للتعريف بالممارسات الآمنة في الفضاء السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي الجهات الوطنية وأفراد المجتمع، وإصدار حقيبة توعوية خاصة بالحملة لأكثر من 1400 جهة وطنية لتوعية منسوبيها بالأمن السيبراني، وإطلاق حملة توعوية بعنوان "لا تفتح مجال" وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية من كافة القطاعات.