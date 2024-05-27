محافظ الطائف يُكرّم 31 طالبًا وطالبةً من الموهوبين في برامج التعليم المختلفة

كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، في مقر المحافظة 27 طالبًا وطالبةً موهبة استثنائية في مقياس موهبة، و4 طلاب وطالبات فازوا في برنامج "الموهوبون العرب"، والطالبتان المشاركتان في مسابقة ماليزيا على مستوى المملكة للعام الدراسي 1445هـ، وذلك خلال استقباله لمدير عام تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، والطلاب المكرمين.
وقال محافظ الطائف مُخاطبًا المتفوقين: "أنتم فخر للوطن والطائف ولي شخصيًا، وسعيد ومتشرف بكم وأولياء الأمور والمنظومة التعليمية"، مقدمًا التهنئة للطلاب والطالبات على ما حققوه من إنجاز سبقه العديد من الإنجازات بمحافظة الطائف، مؤكدًا أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه.
من جانبه، نوه مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد الغامدي لمحافظ الطائف رعايته ودعمه وتحفيزه للموهبة والإبداع، وللطلاب الموهوبين وبرامج التعليم المختلفة في المحافظة.
يُشار إلى أن "سبق" كانت قد تابعت مؤخرًا فوز الطالبة "لمياء بنت عبدالعزيز العتيبي"، من تعليم الطائف، بالميدالية الذهبية والكبرى والخاصة، المشاركة في منافسات معرض آيتكس 2024 الدولي، والذي أقيم في ماليزيا.