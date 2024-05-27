محافظ الطائف يُكرّم 31 طالبًا وطالبةً من الموهوبين في برامج التعليم المختلفة

كرّم محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، في مقر المحافظة 27 طالبًا وطالبةً موهبة استثنائية في مقياس موهبة، و4 طلاب وطالبات فازوا في برنامج "الموهوبون العرب"، والطالبتان المشاركتان في مسابقة ماليزيا على مستوى المملكة للعام الدراسي 1445هـ، وذلك خلال استقباله لمدير عام تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، والطلاب المكرمين.