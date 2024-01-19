"مرقوق بالقفر".. وجبة شعبية قديمة عرَّفتها "أسرية الأفلاج" للأجيال بـ"أفضل كشتة"

وكشفت مسابقة "أفضل كشتة" عن مواهب العديد من الشباب في تحضير أطباق متنوعة من الأكلات الشعبية، أعاد فيها أحد المشاركين وجبة شعبية قديمة "مرقوق بالقفر"، التي كانت سابقًا قبل وسائل التبريد يتم فيها تقطيع اللحم إلى شرائح رقيقة، ويوضع عليها قليل من الملح؛ لمنع تعفنها، وتعقيمها، ثم توضع على امتداد حبل لبضعة أيام. وهذه العملية تساعد على حفظ اللحم لأوقات طويلة.