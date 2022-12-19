بالصور.. "أمانة الطائف" تُزيل بسطات سوق الفواكه المخالفة بعقبة الكُر

وقالت الأمانة في بيانٍ ورد لـ"سبق"، اليوم الاثنين: إن هذه البسطات تعمل دون تراخيص نظامية، والعاملون فيها ليس لديهم شهادات صحية تخولهم للعمل، بالإضافة إلى ملاحظات وتجاوزات في عدم تطبيق الاشتراطات الصحية وتعليمات التخزين السليم، وتدني مستوى نظافة هذه المرافق وما حولها، علاوةً على ما تسببه هذه البسطات من تشويه بصري للمظهر العام، وأن بقاءها غير لائق.