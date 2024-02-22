صروح شامخة في يوم التأسيس.. أمير جازان: نظرة القيادة الثاقبة ربطت الأجيال بالمستقبل

وقال الأمير: "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز ما سطره الأجداد بعد أن كان الوطن فُرقة وشتاتًا إلى وحدة وتضامن وتوحيد هذا الكيان الشامخ حتى وصلت المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر إلى مصاف الدول المتقدمة عالميًّا وما تشهده المملكة اليوم من مكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقًا لرؤية المملكة 2030".