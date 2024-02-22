صروح شامخة في يوم التأسيس.. أمير جازان: نظرة القيادة الثاقبة ربطت الأجيال بالمستقبل

رفع أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس لوطننا الغالي.
وقال الأمير: "نستذكر في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز ما سطره الأجداد بعد أن كان الوطن فُرقة وشتاتًا إلى وحدة وتضامن وتوحيد هذا الكيان الشامخ حتى وصلت المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر إلى مصاف الدول المتقدمة عالميًّا وما تشهده المملكة اليوم من مكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقًا لرؤية المملكة 2030".
ونوّه أمير جازان بالنظرة الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بربط الأجيال بأهم حدث غيّر التاريخ وفتح أبواب المستقبل وعجل بالتنمية والتطوير للوطن ومناطقه عبر تواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها، وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة عنوانًا كبيرًا للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر، سائلًا الله العلي القدير أن يُديم على هذا الوطن أمنه ورخاءه واستقراره.