أكّد أنه تكريم لجهود متكاملة.. "الربيعة" يتسلّم جائزة القيادة العالمية في "الصحة والإنسانية"

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة بهذه المناسبة، أن فوزه بالجائزة لا يعدُّ تكريمًا شخصيًّا له فقط، وإنما تكريم لجميع العاملين في المجال الإنساني والصحي في بلادنا المباركة، الذين عملوا بلا كلل ولا ملل لرفع راية المملكة خفَّاقة في كل الميادين؛ ومنها الخيرية والإنسانية والصحية.