"أمانة الرياض" تبدأ تطوير الطرق باستخدام تقنية الخلطات الأسفلتية الساخنة المتطورة

وتعتبر تقنية "الخلطات الأسفلتية الساخنة لامتصاص الإجهادات" المطبقة حديثاً من التقنيات المتطورة وتعمل عبر خلط مادتي المطاط والفايبر ضمن الخلطة الأسفلتية بمعايير دقيقة تسهم في امتصاص الإجهادات لما تتمتع به المادتان من قدرة عالية على تجنب تأثير التشققات من الطبقات السفلية للطبقات السطحية، وتحمل التأثيرات الجوية، بالإضافة للمرونة العالية، وتحملها لدرجات حرارة عالية، مما يسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، وضمان أعلى معايير السلامة، وتحقيق الكفاءة عبر إطالة العمر الافتراضي للطبقات الاسفلتية وتقوية القطاع الإنشائي لها.