"أمانة الرياض" تبدأ تطوير الطرق باستخدام تقنية الخلطات الأسفلتية الساخنة المتطورة

بدأت أمانة منطقة الرياض في تطبيق تقنية "الخلطات الأسفلتية الساخنة لامتصاص الإجهادات" ضمن أعمال تحسين وتطوير طريق (الدمام-رماح) باتجاه الغرب، وذلك ابتداء من تاريخ 2/ 6/ 2024م، وبطول تجاوز 30 كيلومتراً للرفع من مستوى السلامة المرورية والتنقل الآمن ضمن أهداف الأمانة لتأهيل الطرق الرئيسة عبر تنفيذ أعمال سفلتة وتنفيذ وسائل السلامة المرورية وبما يحقق جودة الأعمال.
وتعتبر تقنية "الخلطات الأسفلتية الساخنة لامتصاص الإجهادات" المطبقة حديثاً من التقنيات المتطورة وتعمل عبر خلط مادتي المطاط والفايبر ضمن الخلطة الأسفلتية بمعايير دقيقة تسهم في امتصاص الإجهادات لما تتمتع به المادتان من قدرة عالية على تجنب تأثير التشققات من الطبقات السفلية للطبقات السطحية، وتحمل التأثيرات الجوية، بالإضافة للمرونة العالية، وتحملها لدرجات حرارة عالية، مما يسهم في تحسين تجربة مرتادي الطرق، وضمان أعلى معايير السلامة، وتحقيق الكفاءة عبر إطالة العمر الافتراضي للطبقات الاسفلتية وتقوية القطاع الإنشائي لها.
يُشار إلى أن الأمانة وضعت خططها التشغيلية لأعمال التحسين بما يُحقق جودة العمل، وكفاءة الأداء، ودعت الأمانة مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتنبيهات طيلة فترة العمل التي تمتد إلى تاريخ 2/ 8/ 2024م.
وتعمل الأمانة وفق خططها وإستراتيجيتها في رفع كفاءة الطرق وفق أعلى المعايير بما يضمن سلامة التنقل وخدمة مرتادي الطرق وتعمل الأمانة وفق استراتيجيتها لاستخدام التقنيات الحديثة في رفع مستوى السلامة المرورية بما يعزز سرعة الإنجاز وجودته وتقديم خدمات نوعية لرياض عامرة، مزدهرة مستدامة.