إقبالٌ عالٍ على منفذ سلوى من المشجعين.. وهيئة النقل توضح خيارات الوصول

قالت الهيئة العامة للنقل إنه نظراً للإقبال العالي على مواقف منفذ سلوى، وحرصاً على إتاحة الفرصة لكل المشجعين، نأمل من الراغبين في حضور مباريات المونديال التعرُّف على خيارات النقل البري كافة وصولاً إلى المنفذ القطري.
من جهتها، قالت منصة حاضرين: "تقدر تحجز موقف سيارتك في منفذ أبو سمرة من تطبيق هَيّا، بس تأكد أنك ما تتجاوز 24 ساعة، لأن بعدها يتم فرض الرسوم وإذا ما تبي توقف في منفذ أبو سمرة، تقدر توقف سيارتك في الأحساء وتستخدم الرحلات التجارية المباشرة اللي راح توديك لمنفذ سلوى".
وتابعت المنصة: "وتقدر بعد تروح من عدة مدن في السعودية لمنفذ سلوى أو حتى داخل قطر عبر تطبيق كريم وإذا تبي تروح لمنفذ سلوى بدون ما تستخدم الرحلات التجارية المباشرة من الأحساء أو تطبيق كريم، تقدر تخلي الأهل أو الأصدقاء يوصلونك لين المنفذ وتستخدم خدمات النقل الترددي لإكمال رحلتك".
يُذكر أن منصة "حاضرين" هي منصة التواصل الموحدة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل السعودية، إضافة للزوّار القادمين إلى المملكة.