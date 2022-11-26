إقبالٌ عالٍ على منفذ سلوى من المشجعين.. وهيئة النقل توضح خيارات الوصول

من جهتها، قالت منصة حاضرين: "تقدر تحجز موقف سيارتك في منفذ أبو سمرة من تطبيق هَيّا، بس تأكد أنك ما تتجاوز 24 ساعة، لأن بعدها يتم فرض الرسوم وإذا ما تبي توقف في منفذ أبو سمرة، تقدر توقف سيارتك في الأحساء وتستخدم الرحلات التجارية المباشرة اللي راح توديك لمنفذ سلوى".