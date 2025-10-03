طلب متزايد على الحطب في الشرقية منذ بداية أكتوبر استعدادًا للشتاء ومجالس "شبة الضو"

وأكد عدد من باعة الحطب لـ"سبق" أن الطلب بدأ في التزايد منذ بداية شهر أكتوبر، إذ يحرص المشترون على توفير كميات تكفيهم طوال الموسم. وتفاوتت الأسعار بحسب النوع والمصدر، حيث يُفضل الكثيرون حطب "السمر" و"الغضا" لطول فترة اشتعالهما، فيما يتجه البعض إلى الحطب الصناعي الذي تتراوح أسعاره بين 30 و40 ريالًا للحزمة الواحدة.