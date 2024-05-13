رئيس جامعة شقراء يرعى حفل ختام للأنشطة الطلابية.. ويفتتح معرض الملصقات العلمية والبحثية

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم، الحفل الختامي للأنشطة الطلابية، وافتتح معرض الملصقات العلمية والبحثية، والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي المجتمع المحلي والقطاع الخاص.
وأقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة شقراء، الحفل الختامي للأنشطة برعاية مدير الجامعة الدكتور علي السيف، حيث تضمن استعراضًا لعددٍ من الفعاليّات التي نفذتها العمادة خلال العام الجامعي الحالي، والتي تجاوزت 230 نشاطًا وفعاليّة، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين أكثر من 30 ألف مستفيد ومستفيدة من داخل الجامعة وأفراد المجتمع المحلي.
كما استعرض الحفل عددًا من أنشطة العمادة في مجال خدمة المجتمع والمنفذة خلال العام الجاري ومنها: مشاركة فريق الجوالة بالجامعة بالكثير من المبادرات والمشاركات الفعّالة، وتنظيم أكثر من 12 رحلة وزيارة طلابية لمعارض وملتقيات علمية، وكذلك تنظيم عدد من الملتقيات من بينها ملتقى ربيع جامعة شقراء، والمؤتمر الطلابي للأمن السيبراني، بالتعاون مع كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
وعلى مستوى المنافسات الرياضية، نظمت عمادة شؤون الطلاب 11 بطولة داخلية في الرياضات الفردية والجماعية للطلاب والطالبات في مختلف محافظات الجامعة، بالإضافة إلى تمثيل أكثر من 100 طالب وطالبة لجامعة شقراء في ثماني مسابقات رياضية تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.
وبعد ختام الحفل، افتتح رئيس الجامعة الدكتور علي السيف، معرض الملصقات العلمية والبحثية، والذي يضم أكثر من 20 بحثًا علميًا وابتكارًا نوعيًا من إعداد طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات والتخصصات تمثل مشاركاتهم في المؤتمرات العلمية والبحثية ومشروعات التخرج للعام الجامعي الحالي.
واطلع الحضور على أبرز الأنشطة الثقافية التي نفذتها العمادة خلال العام مثل: مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها السادسة والملتقى العلمي الـ (13) بمشاركة أكثر من 176 طالبًا وطالبة من 13 كلية في 6 مسارات متنوعة، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 30 برنامجًا تدريبيًا في مجال تطوير مهارات وتنمية القدرات الطلابية.