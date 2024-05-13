رئيس جامعة شقراء يرعى حفل ختام للأنشطة الطلابية.. ويفتتح معرض الملصقات العلمية والبحثية

كما استعرض الحفل عددًا من أنشطة العمادة في مجال خدمة المجتمع والمنفذة خلال العام الجاري ومنها: مشاركة فريق الجوالة بالجامعة بالكثير من المبادرات والمشاركات الفعّالة، وتنظيم أكثر من 12 رحلة وزيارة طلابية لمعارض وملتقيات علمية، وكذلك تنظيم عدد من الملتقيات من بينها ملتقى ربيع جامعة شقراء، والمؤتمر الطلابي للأمن السيبراني، بالتعاون مع كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.