الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية البلغاري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، في مكتبه اليوم، معالي وزير الداخلية في جمهورية بلغاريا دانيل ميتوف.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، نائب وزير الداخلية المكلّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
كما حضر من الجانب البلغاري، سفير جمهورية بلغاريا لدى المملكة ليوبومير بوبوف، ومدير عام المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة بويان رايف، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي روزن كوكوشيف.