"أمانة جدة" تحرّر شارع فلسطين من التعديات لتسهيل الحركة المرورية وتحسين المشهد الحضري

أعلنت أمانةُ جدة، اليوم، عن تحرير الحركة المرورية في شارع فلسطين، في الجزء الواقع على المسار الجنوبي الملاصق لحي الرويس؛ حيث كانت هذه المنطقة تشهد ازدحامًا مروريًّا بسبب المحلات التجارية المتعدّية على أجزاء من الشارع العام.