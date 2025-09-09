"التقييم الذاتي".. تحول رقابي مبتكر يعزز التمكين ويخفض المخالفات في سوق العمل

وتتيح المنصة لصاحب العمل أو ممثل المنشأة الدخول باستخدام بياناته المسجلة وتحديث ملفه، ثم الإجابة على نموذج التقييم وفق معايير معتمدة، يحصل بعدها على تقرير مفصّل يوضح مستوى امتثاله، ونقاط التحسين، والملاحظات التي تتطلب معالجة، وتتيح المنصة إمكانية إعادة التقييم بعد التصحيح دون حد أقصى، مما يحوّل الامتثال من إجراء دوري إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، وهو ما يتسق مع توجه الوزارة نحو التحول من الامتثال الموسمي إلى الامتثال الذكي المستمر، وفق ما ورد في مستهدفاتها المؤسسية على موقعها الرسمي.