"راين" أول منتج ذكاء اصطناعي يجيب عن استفسارات سوق العمل العالمي

يًشار إلى أنّ "تكامل القابضة" تعمل على تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام تتميّز بقدرتها على التكيف مع سيناريوهات متنوعة، وتوفير تجربة مستخدم استثنائية لضمان تحقيق أقصى درجات أنسنة التقنية لكل فرد، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث ساهمت مع الوزارة في توفير تجربة رقمية مميزة لدعم أصحاب الأعمال والقوى العاملة من خلال عدد من المنصات مثل قوى، وأجير، ومساند.