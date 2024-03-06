"راين" أول منتج ذكاء اصطناعي يجيب عن استفسارات سوق العمل العالمي

تشارك شركة "تكامل القابضة" في مؤتمر "ليب التقني 2024" كراعٍ استراتيجي للمؤتمر؛ حيث استعرضت "تكامل" أبرزَ منتجاتها وخدماتها للقطاعات المختلفة التي تعمل مع "رؤية المملكة 2030" في التمكين وصناعة التغيير في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.
وعبر جناحها الذي يضم عددًا من المنصات والمنتجات الخاصة بها؛ تقدم "تكامل القابضة" أكثر من 40 منتجًا وخدمة لجميع القطاعات الحيوية في المملكة، وشاركت "تكامل" لأول مرة منتجها للذكاء الاصطناعي "راين" المتخصّص في مجال سوق العمل المحلي والدولي؛ حيث إن آلية عمل "رايان" هي تقديم استشارات وتوصيات في كل ما يتعلّق بأسواق العمل.
وفي أول أيام "مؤتمر ليب" أطلقت شركةُ "تكامل القابضة" صندوقَها الاستثماري "تكامل فينتشر" برأس مال قدره 53 مليون دولار؛ بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة وتحويلها إلى شركات قيادية في مجال التقنية، كما تدعم شركات المحفظة في تطوير الأعمال والوصول إلى موارد تكامل وخبراتها وشبكة أعمالها.
وتواجدت في الجناح أكاديمية تكامل؛ وهي أكاديمية معنية بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، سواء مَنْ هم على رأس العمل، أو الراغبون في التدريب من حديثي التخرج لتأهيلهم للدخول لسوق العمل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.
بينما استعرضت تكامل المدن الذكية دورها في تمكين التحول الرقمي والاستراتيجيات الوطنية المختلفة عبر تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ كالتفتيش الذكي للمدن، والتي تم استعراض تلك التقنيات في جناح تكامل.
وتستعرض منصة قوى إنجازات خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون منشأة بالسوق السعودي، فيما يقدم برنامج "أجير" جهوده لتمكين المنشآت وحصولها على الحلول البديلة للاستقدام والاستفادة من القوى العاملة المتواجدة بالسوق السعودي.
جدير بالذكر أن شركة "تكامل القابضة" بشعارها "ابتكارات جوهرها الفرد"، تعمل من أجل إيجاد حلول شاملة للجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وقطاع الأعمال الخاص الربحي، وغير الربحي، وتساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق بيئة محفّزة بإطلاق المواهب البشرية.
يًشار إلى أنّ "تكامل القابضة" تعمل على تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام تتميّز بقدرتها على التكيف مع سيناريوهات متنوعة، وتوفير تجربة مستخدم استثنائية لضمان تحقيق أقصى درجات أنسنة التقنية لكل فرد، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية؛ من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث ساهمت مع الوزارة في توفير تجربة رقمية مميزة لدعم أصحاب الأعمال والقوى العاملة من خلال عدد من المنصات مثل قوى، وأجير، ومساند.