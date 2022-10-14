"ريستاتكس جدة العقاري" يختتمُ أعمالَه بأكثر من 25 صفقةً ومذكرةَ تفاهمٍ بقيمة قاربت مليار ريال

وتطرَّق المتحدثون من القطاعين العام والخاص - خلال حديثهم في الورش- إلى أخلاقيات المهنة للوسيط العقاري، والتعريف بشبكة وعقد الإيجار الموحَّد، والتقييم العقاري، وتحسين البيئة الاستثمارية في العقار، ومبادئ نظام التسجيل العيني للعقار وإجراءات التسجيل فيه، والتحول الرقمي في اعتماد المخططات والتكامل مع الجهات الخدمية رقمياً، وإيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان التي بلغت أكثر من 2,2 مليار ريال، صرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً حول المملكة، مبينين أن الأراضي التي تم فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 550 مليون متر مربع في مختلف مدن المملكة في المرحلة الأولى، فيما بلغت مساحات الأراضي التي تمت فوترتها في المرحلة الثانية بمدينة الرياض أكثر من 25 مليون متر مربع.