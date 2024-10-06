0.15 % من قيمة البضائع الواردة.. المقابل المالي على شحنات المتاجر الإلكترونية يدخل حيز التنفيذ

وأضافت "الهيئة" أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدَّمة للواردات كان في السابق يتضمن تحصيل مبلغ 100 ريال على كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، إضافةً إلى مبلغ 100 ريال لخدمة "تبادل المعلومات" ومبلغ 20 ريالاً لخدمة معالجة البيان الجمركي، في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملاً التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال فقط، وحد أدنى 15 ريالاً، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب كانت بحد أعلى 130 ريالاً.