"الوطني لسلامة النقل": فريق التحقيق باشر مهامه في واقعة "طائرة السعودية" بمطار بيشاور

أصدر المركزُ الوطني لسلامة النقل بيانًا بشأن واقعة إخلاء طائرة الخطوط السعودية في مطار بيشاور الدولي.
وقال البيان: تلقّى المركز الوطني لسلامة النقل بلاغًا في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس 11 يوليو 2024، بتعرُّض إحدى طائرات الخطوط السعودية لواقعة بعد هبوطها في مطار بيشاور الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث تمّ إبلاغ طاقم الطائرة بتصاعد دخان كثيف من منظومة العجلات الخلفية للطائرة.
وأضاف: على إثره أعلنت حالة الطوارئ، وتمّ إجراء عملية إخلاء للركاب وطاقم الطائرة عبر زلاجات الطوارئ.
وأردف البيان: يقوم حاليًّا فريق التحقيق المختصّ في المركز الوطني لسلامة النقل بالتواصل المستمرّ مع الجهات المعنية للوقوف على كافة المستجدّات والكشف عن ملابسات الواقعة.