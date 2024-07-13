"الوطني لسلامة النقل": فريق التحقيق باشر مهامه في واقعة "طائرة السعودية" بمطار بيشاور

وقال البيان: تلقّى المركز الوطني لسلامة النقل بلاغًا في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الخميس 11 يوليو 2024، بتعرُّض إحدى طائرات الخطوط السعودية لواقعة بعد هبوطها في مطار بيشاور الدولي بجمهورية باكستان الإسلامية؛ حيث تمّ إبلاغ طاقم الطائرة بتصاعد دخان كثيف من منظومة العجلات الخلفية للطائرة.