وزير الدفاع يلتقي السفير الفرنسي ويستعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة لودوفيك بوي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء نائب وزير الدفاع، الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الفرنسي الملحق العسكري لدى المملكة جان كريستوف غيرديه، ومستشار سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة وسيم زمامطة.