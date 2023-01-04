بعد إعادة تأهيله جراء الحريق.. المتحف الوطني بالرياض يستعد لاستقبال الزوار

أعلنت إدارة المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض، اليوم، عن إعادة فتح أبواب المتحف للزوار بدءًا من يوم الخميس 19 يناير الجاري.
يأتي ذلك بعد إعادة تأهيله جراء الحريق الجزئي الذي تعرضت له إحدى قاعاته الداخلية في يونيو الماضي.
وعملت إدارة المتحف خلال الفترة الماضية على كل الإجراءات الرسمية المرتبطة بالحادث، وتعزيز وسائل الأمن والسلامة في المتحف؛ لتضمن تجربة متحفية آمنة لمختلف الزوار والسياح ليستمتعوا خلالها برحلة معرفية وتاريخية، بما تحويه قاعات المتحف من معلومات ومعروضات أثرية لحقب تاريخية في الجزيرة العربية.