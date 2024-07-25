رئيس لجنة الأديان بمقدونيا يشيد بدور السعودية في غرس القيم الإنسانية والتسامح

عبّر مدير لجنة الأديان في حكومة جمهورية مقدونيا الشمالية داريان ساتيروسكي، عن سعادته بما تحقق من آفاق جديدة للتعامل بين الاتحاد الإسلامي بمقدونيا ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، فيما يخص تعزيز العمل الإسلامي المشترك في ظل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال استقباله وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، في مقر إدارة لجنة الأديان التابعة للحكومة المقدونية بالعاصمة سكوبيه، بحضور رئيس الاتحاد الإسلامي مفتي جمهورية مقدونيا الشيخ الحافظ شاكر فتاحو.
ونوه "داريان" بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة لنشر السلام والوئام في العالم، وغرسها للقيم الإنسانية ودعوتها إلى التسامح والتعايش وتصديها للكراهية والإرهاب والتطرف.
من جانبه، أكد الدكتور "العنزي" أن المملكة بلد السلام والتسامح والدفاع عن العدل والخير، وحاملة لواء الوسطية والاعتدال في ظل قيادتها الرشيدة جعلت منها نموذجاً فريداً في التمسك بالمبادئ الإسلامية، مع الأخذ بأسباب الرقي والحضارة، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.