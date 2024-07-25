رئيس لجنة الأديان بمقدونيا يشيد بدور السعودية في غرس القيم الإنسانية والتسامح

من جانبه، أكد الدكتور "العنزي" أن المملكة بلد السلام والتسامح والدفاع عن العدل والخير، وحاملة لواء الوسطية والاعتدال في ظل قيادتها الرشيدة جعلت منها نموذجاً فريداً في التمسك بالمبادئ الإسلامية، مع الأخذ بأسباب الرقي والحضارة، حتى أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.