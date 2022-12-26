"إنعاش قلبي رئوي" ينقذ معتمراً في ساحات المسجد النبوي

وذكر تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن قسم الطوارئ بمركز صحي باب جبريل أحد مراكز التجمّع الصحي المحيطة بالمسجد النبوي استقبل الحالة التي نُقلت بوساطة الهلال الأحمر وتبيّن فقدانه الوعي، وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقّف القلب والتنفس لدى المصاب.