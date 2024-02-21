شاهد.. ضيوف خادم الحرمين الشريفين يقضون يومهم المفتوح في "منتزه الكر الترفيهي"

يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من دول الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا، موريتانيا.