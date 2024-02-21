شاهد.. ضيوف خادم الحرمين الشريفين يقضون يومهم المفتوح في "منتزه الكر الترفيهي"

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم المفتوح للضيوف والذي اشتمل على زيارة المشاعر المقدسة وصولاً إلى "منتزه الكر الترفيهي" بطريق (مكة ــ الهدا) لقضاء اليوم الأربعاء، في المنتزه.
واطلع الضيوف على المشروعات الجديدة القائمة في المشاعر المقدسة حيث شاهدوا جسر الجمرات في مشعر منى ومشروع تطوير جبل الرحمة في مشعر عرفات، بعدها واصلوا الرحلة إلى منتزه الكر الترفيهي.
وفور وصولهم قاموا بجولة سياحية على مرفقات المنتزه حيث اطلعوا على ما يضمه من مقومات سياحية ووسائل ترفيهية، كما استمتعوا بتجربة التليفريك صعودًا إلى منطقة الهدا السياحية، وتجربة العربات السريعة، وكذلك فقرات ثقافية وترفيهية.
وتخلل اليوم المفتوح في منتزه الكر البرنامج الثقافي الترفيهي للضيوف والحفل الخطابي حيث ألقى بكر فارس رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بدولة إثيوبيا كلمة الضيوف نيابة عنهم، ورفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما وجده الضيوف من كرم استضافة منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى أراضي المملكة.
وقال: "هذا ليس بمستغرب على ولاة الأمر في المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود مرورًا بالملوك السابقين رحمهم الله إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- فالمملكة العربية السعودية تستقبل ملايين الحجاج والمعتمرين فيلمس الجميع التسهيلات التي وفرتها هذه البلاد لينعم ضيوف الرحمن بأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة".
بعد ذلك بدأت الفقرات والمسابقات الثقافية التي أثرت البرنامج الثقافي بمشاركة عديد من الضيوف.
وفي نهاية الفعاليّات، سجل الضيوف إعجابهم باهتمام المملكة بالجانب السياحي، وتحولها إلى منطقة جذب عالمي، مشيرين إلى أن وجود محافظتي الطائف وجدة السياحيتين بجوار مكة المكرمة والمدينة المنورة فرصة للتنويع واستقطاب المهتمين بهذا الجانب، إضافة إلى زيارة الحرمين الشريفين.
يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، يمثلون الدفعة الثالثة لعام 2024، والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من دول الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، أوغندا، موريتانيا.