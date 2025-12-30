مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الأول لعلم أمراض الدم التشخيصي

من جانبه، أوضح د. محمد المحمدي رئيس اللجنة العلمية، أن هذا الحدث العلمي صُمّم ليكون منصة استثنائية تجمع نخبة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين، إذ أنه يقدم برنامجاً علمياً عالي المستوى يواكب أحدث المستجدات في أمراض الدم الحميدة والخبيثة، والتشخيص الجزيئي، والتخثر، مع منح المشاركين ساعات CME معتمدة من الهيئة.