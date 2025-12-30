مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الأول لعلم أمراض الدم التشخيصي

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، المؤتمر الأول لعلم أمراض الدم التشخيصي تحت شعار "نحو تعزيز دور علم أمراض الدم"،والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع المختبرات التشخيصية الطبية (MDLAB) والجمعية الدولية لأمراض الدم المخبرية (ISLH)، في حدث من شأنه أن يرتقي بالرعاية الصحية في مجال أمراض الدم والتشخيص المخبري. وذلك يوم الأحد 15 فبراير 2026 م بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة – الرياض.
وقال الدكتور أسامة خوجة، المدير العام للمختبرات التشخيصية الطبية MDLAB والمدير الطبي لمختبرات المجموعة ، أن هذا المؤتمر يجسد ريادة المجموعة في تنظيم الفعاليات العلمية الكبرى، ويعكس التزامها الراسخ بقيادة التطوير، ونقل الخبرات العالمية، وصناعة مستقبل التشخيص المخبري.
من جانبه، أوضح د. محمد المحمدي رئيس اللجنة العلمية، أن هذا الحدث العلمي صُمّم ليكون منصة استثنائية تجمع نخبة من أبرز الخبراء المحليين والدوليين، إذ أنه يقدم برنامجاً علمياً عالي المستوى يواكب أحدث المستجدات في أمراض الدم الحميدة والخبيثة، والتشخيص الجزيئي، والتخثر، مع منح المشاركين ساعات CME معتمدة من الهيئة.
وأضاف د. المحمدي أن اللجنة العلمية تسعى بالتعاون مع إدارة التعليم الطبي بالمجموعة لإخراج المؤتمر بالصورة التي تليق باسم مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية، وصناعة حدث علمي عالمي يُرسّخ مكانة المملكة كمركز رائد للمؤتمرات الطبية المتخصصة، ويضع بصمة سعودية متميزة على خارطة أمراض الدم دولياً.
ودعى الدكتور المحمدي الراغبين بالحضور والاستفادة من النقاشات التي سيتم طرحها بالمؤتمر، التسجيل عبر الموقع www.drsulaimanalhabib.com أو البريد الالكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، دأبتْ دوماً على تنظيم مثل هذه الأنشطة العلمية والتعليمية بشكل مستمر، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الطبية والمجتمعية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتحسين جودة وكفاءة الممارسين الصحيين في كافة التخصصات.