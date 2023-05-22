الطالبة "طيف": أهدي الفوز إلى خادم الحرمين وولي العهد اللذين كان لدعمهما الأثر الكبير فيما تحقَّق

وأضافت: وعندما وصلت إلى المرحلة الثانوية اتجهت إلى منحنى آخر بعيدًا عن الرياضيات والحساب الذهني، وهو الشغف بالبحث العلمي، وشرعت في الإعداد لمشروع نوعي فريد، هو "زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام تقنية جديدة وفريدة"، وعملت ما يقارب العام على هذا المشروع بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والحمد لله كانت نتائج الاختبارات والتجارب مثمرة وفعَّالة.