فرص تجارية وسكنية وزراعية بقلب المدينة المنورة وبالقرب من الحرم النبوي

يطرح المزاد 14 فرصة عقارية في مواقع استثنائية ومثالية في أهم أحياء المدينة المنورة ويتكون العقار الأول من برج سكني على شارع تجاري بالقرب من الحرم النبوي الشريف ومسجد قباء بمساحة 6,254.95 متر مربع ، والعقار الثاني والثالث أرضين زراعية مشاع على طريق المدينة – القصيم مباشرة بمساحة 89,200.635 من إجمالي 356,802.54 متر مربع ومساحة 118,865.495 من إجمالي 475,461.95 متر مربع ، والعقار الرابع أرض تجارية بحي مذينب بمخطط البدراني بمساحة 820.07 متر مربع ، العقار الخامس عمارة سكنية بحي شوران/م بمساحة 800 متر مربع ، العقار السادس أرض سكنية بحي السكب بمساحة 1,175 متر مربع ، العقار السابع والثامن أرضين سكنيتين بحي الملك فهد بمساحة 637.48 متر مربع و بمساحة 625 متر مربع ، العقار التاسع فيلا سكنية بحي الجصة منطقة الهجرة بمساحة 397.9 متر مربع ، العقار العاشر شقة بحي الدفاع بمساحة 188.59 متر مربع ، العقار الحادي العشر بيت بحي الدويمة بمساحة 208.48 متر مربع ، العقار الثاني عشر من بيت بحي الأصفرين بمساحة 102.68 متر مربع ، العقار الثالث عشر من عمارة سكنية بحي الورود بمهد الذهب بمساحة 418 متر مربع ، العقار الرابع عشر أرض سكنية بحي الورود بمهد الذهب بمساحة 430 متر مربع .