الأمطار و"النينو" والحرارة.. قراءة تفصيلية لـ"أجواء الخريف بالسعودية" في تقرير لـ"الأرصاد"

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريراً تفصيلياً عن التوقعات الفصلية المناخية خلال فصل الخريف "سبتمبر- أكتوبر - نوفمبر" 2024م لدرجة الحرارة السطحية وهطول الأمطار، مشيراً إلى أن التوقعات تعتمد على مخرجات النماذج العددية التي تحاكي ديناميكية الغلاف الجوي وتأثيره على مناخ المملكة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأفاد بأن توقعات مؤشر النينو 3.4، وأيضاً مؤشر ثنائي الأقطاب للمحيط الهندي يشيران إلى المرحلة المحايدة، وهذا يدل إلى أن معدلات درجات الحرارة السطحية وهطول الأمطار على شبه الجزيرة العربية عادة ما تكون قريبة من معدلاتها الطبيعية خلال فصل الخريف.
وأبانت نتائج التوقعات باستخدام النماذج العددية للمناخ، ارتفاع درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال هذا العام 2024م، مشيرة إلى أن الارتفاع الأعلى يتركز على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك) والذي يصل إلى درجة واحدة مقارنةً بفصل الخريف خلال السنوات التاريخية الماضية، متوقعاً أن يكون التغير أقل من ذلك على باقي مناطق المملكة.
وبالنسبة لهطول الأمطار، فتشير التوقعات إلى الارتفاع بأعلى من المعدل الطبيعي للسنوات الماضية على مناطق (جازان، نجران، عسير) ممتدة إلى أجزاءٍ من منطقة (مكة المكرّمة)، والأجزاء الجنوبية من منطقتَي (الشرقية والرياض)، كما يُتوقع أن يكون هطول الأمطار أقل من معدلاتها على باقي مناطق المملكة.
ودعا المركز إلى الدخول إلى الرابط ؛ للاطلاع على تفاصيل تلك الحالة المناخية.