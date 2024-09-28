الأمطار و"النينو" والحرارة.. قراءة تفصيلية لـ"أجواء الخريف بالسعودية" في تقرير لـ"الأرصاد"

وأبانت نتائج التوقعات باستخدام النماذج العددية للمناخ، ارتفاع درجات الحرارة السطحية عن المعدل الطبيعي على أغلب مناطق المملكة خلال هذا العام 2024م، مشيرة إلى أن الارتفاع الأعلى يتركز على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك) والذي يصل إلى درجة واحدة مقارنةً بفصل الخريف خلال السنوات التاريخية الماضية، متوقعاً أن يكون التغير أقل من ذلك على باقي مناطق المملكة.