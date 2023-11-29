أمير منطقة تبوك يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ونوّه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد سلمان، حفظهما الله، في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر تطوير القطاعات في مختلف المجالات، بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن، ضمن رؤية المملكة 2030.