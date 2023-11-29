أمير منطقة تبوك يستقبل محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الأربعاء؛ محافظَ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.
وفي بداية اللقاء رحّب أميرُ تبوك بالمهندس "أبانمي"، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة، متمنيًا لهم التوفيقَ والسداد في زيارتهم.
واطّلع الأمير "فهد بن سلطان"، خلال الاستقبال، على المشروعات والخطط التطويرية التي تنفّذها الهيئة في المنافذ الجمركية بالمنطقة.
كما اطّلع على جهود هذه المنافذ لتقديم أفضل الخدمات للعابرين وتقرير حركة التبادل التجاري، وكذلك جهود فرع الهيئة، وما يقدّمه من خدمات زكوية وضريبية.
ونوّه إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد سلمان، حفظهما الله، في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر تطوير القطاعات في مختلف المجالات، بما يصبّ في خدمة الوطن والمواطن، ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشاد بجهود الهيئة المتواصلة من أجل تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها، وتسخير التقنية؛ لتقديم خدمات عالية الجودة بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني، في رفع مستوى الأداء في كل مجالات العمل بالهيئة.
من جانبه أعرب المهندس "أبانمي" عن شكره وامتنانه لأمير تبوك، على توجيهاته السديدة وآرائه القيمة، ودعمه واهتمامه بأعمال فرع الهيئة بتبوك ليؤدي الدور المناط به.
وأكد دعم الهيئة بجميع فروعها لكل ما يخدم المنطقة، منوهًا إلى ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات كبيرة على جميع الأصعدة المرتبطة باختصاصات الهيئة.
وفي نهاية الاستقبال تسلّم أميرُ تبوك هديةً تذكارية من محافظ الهيئة.