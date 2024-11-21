"حساب المواطن" يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 85 لشهر ديسمبر القادم

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 85 (شهر ديسمبر 2024).
وقال البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس": للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 222 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحاً أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في الدفعة 84، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.