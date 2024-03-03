لمخالفتهم الأنظمة.. "الموارد البشرية" تسحب تراخيص 21 مكتب استقدام وتُوقِف نشاط 4 مكاتب

وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرّة والمتابعة على قطاع الاستقدام؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر "منصة مُساند"، وبإشراف مباشر من الوزارة.