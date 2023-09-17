"تعليم نجران" تطلق المرحلة الخامسة التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث -بنين وبنات- اليوم، المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفّذ -عن بُعد-، وحضوريًا في عددٍ من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.
وأوضحت الإدارة أنَّ البرامج، تشمل التواصل الرياضي، ولقاء الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، وتعزيز السلوك الإيجابي، ومستويات الإعاقة السمعية، والبرنامج التأسيسي للتوجيه الصحي، والمعرفة المالية، مشيرةً إلى أنَّ البرامج تهدف إلى تنمية وتطوير قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم.