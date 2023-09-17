"تعليم نجران" تطلق المرحلة الخامسة التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث -بنين وبنات- اليوم، المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، التي تنفّذ -عن بُعد-، وحضوريًا في عددٍ من مراكز التدريب بقطاعات المنطقة.