بثقب في الجمجمة.. جراحة حاسمة تنقذ شابًّا بالجوف من "كيس عنكبوتي بالدماغ"

وبيّن أنه بعد مناقشة حالة المريض أدخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة تنظيرية، وإحداث ثقب في الجمجمة، وتفريغ الكيس العنكبوتي؛ حيث تم تغيير مساره مجهريًّا إلى صهاريج قاعدة الدماغ؛ لإزالة الضغط عن الجزء الأيمن من الدماغ مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين، وتمت إزالته بعد التأكد من استقرار الحالة وتلاشي الاستسقاء الدماغي الحاد.