"وزير الصحة": مستوى "الوعي الصحي" هو وصفتنا الوقائية وفق رؤية 2030

أكّد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المستوى المتقدم للوعي الصحي هو المعبر الذي استطاع به المجتمع السعودي مسابقة الزمن للخروج من الجائحة.
وأضاف الجلاجل في الحفل الختامي لجائزة وعي في موسمها الخامس، والتي نظمتها الوزارة بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي السعودي أن المعلومة الصحية هي الوصفة الوقائية، وهذا ما تنطلق منه رؤية المملكة 2030، من تقديم مبدأ الوقاية، وهو ما تحتفل به جائزة وعي، مؤكداً أن المعلومة الصحية هي وصفة فعالة للحصول على حياة صحية عامرة.
ورحب الوزير الجلاجل بالمشاركين في جائزة وعي، لافتًا إلى أن مشاركي جائزة وعي، قدموا معلومات صحية من مصدر موثوق، وبإشراف لجان طبية، فكانت هدايا لا تقدر بثمن، لأنها تمنحنا جودة حياة، وعَيش أفضل، ويسعدنا هذا الوعي الذي ينمو، ونلمسه من حولنا، فعلى سبيل المثال في مبادرة المشي ارتفع عدد من شارك في احتساب عدد خطواته عبر تطبيق صحتي من 4 آلاف مشترك عام 2019 إلى أكثر من 830 ألف مشترك عام 2022، وهذا الرقم في تصاعد مستمر.
وفي ختام الحفل كرّم الوزير الجلاجل الفائزين في الجائزة عبر مساراتها المختلفة، حيث حصل على المركز الأول والجائزة الكبرى عن الفيلم القصير عبدالعزيز الزهراني، بعنوان: الوعي يبدأ بسؤال، فيما حصل على المركز الأول في مسار الموشن جرافيك عبدالله عسيري، وعلى المركز الأول في مسار الإنفوجرافيك مريم عمران، وحصل على المركز الأول في مسار الصورة الفوتوغرافية حسين آل هاشم.