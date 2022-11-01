"وزير الصحة": مستوى "الوعي الصحي" هو وصفتنا الوقائية وفق رؤية 2030

ورحب الوزير الجلاجل بالمشاركين في جائزة وعي، لافتًا إلى أن مشاركي جائزة وعي، قدموا معلومات صحية من مصدر موثوق، وبإشراف لجان طبية، فكانت هدايا لا تقدر بثمن، لأنها تمنحنا جودة حياة، وعَيش أفضل، ويسعدنا هذا الوعي الذي ينمو، ونلمسه من حولنا، فعلى سبيل المثال في مبادرة المشي ارتفع عدد من شارك في احتساب عدد خطواته عبر تطبيق صحتي من 4 آلاف مشترك عام 2019 إلى أكثر من 830 ألف مشترك عام 2022، وهذا الرقم في تصاعد مستمر.