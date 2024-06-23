جمعية كهاتين تقيم حفل معايدة عيد الأضحى المبارك 1445هـ

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام الخيرية "كهاتين" بالمركز الرئيسي بمكة صباح يوم الأحد احتفالاً بعيد الأضحى المبارك ، بحضور مدير عام الجمعية أ. محمد آل مانع وجميع منسوبي الجمعية, حيث رفع مدير عام الجمعية تهنئته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده سموّ الأمير محمد بن سلمان "حفظهما الله" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مباركًا للمقام الكريم نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ , والذي تكلل بأداء المسلمين لشعيرتهم بكل يسر وسهولة وأمان واطمئنان؛ مؤكدًا أن نجاح هذا الموسم فخر لكل السعوديين، متمنيًّا للحجاج قبول حجهم، وأن يديم على بلادنا الأمن والأمان .