وزارة النقل تنظم فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة

وأوضح مساعد وزير النقل , أن الفعالية تستهدف رفع تنمية الفكر والابتكار وتوفير مستوى الاهتمام بمكانة ذوي الإعاقة بالمجتمع ، مبيناً أن المملة أطلقت العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، والإشراك المجتمعي، بالإضافة إلى حث القطاعات الحكومية والخاصة وحتى على مستوى الأسر والأفراد؛ لتقديم الدعم والتعاون فيما بينها لتقديم بيئة جيدة ومناسبة لهم، وتفعيل أدوارهم وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية.