غدًا الخميس.. انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني

وتُنفِّذ يوم غد الخميس مدارس التعليم العام للبنين والبنات الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني بدلاً من موعدها المحدد بحسب الخطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، وهو يوم الأحد الموافق 8 / 8 / 1445 هـ؛ وذلك لتزامُن إجازة يوم التأسيس هذا العام مع آخر يوم في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وهو يوم الخميس الموافق 12 / 8 / 1445هـ، الذي تبدأ فيه إجازة يوم التأسيس وإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني لمدة عشرة أيام، ويبدأ بعدها الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22/ 8/ 1445 هـ، الموافق 3/ 3/ 2024م، ويتخلله إجازة عيد الفطر بنهاية دوام الخميس 18/ 9/ 1445هـ، الموافق 28/ 3/ 2024م.