"الغذاء والدواء" تشارك في الاجتماع السنوي لمنظمة التجانس العالمي في شنغهاي

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمنظمة التجانس العالمي (GHWP)، الذي عُقد في مدينة شنغهاي الصينية مؤخرًا، كما ترأست اجتماعات اللجان العلمية والفنية التابعة لمنظمة التجانس العالمي المنعقدة على هامش أيام الاجتماع.
وشهد الاجتماع تقديم العديد من المشاركات العلمية والفنية، وعقد الجلسات الحوارية عن عدد من المحاور أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتقنيات الحديثة والمبتكرة، وإدارة المخاطر، والترميز الموحد للأجهزة الطبية، والتحول الرقمي في البيانات التعريفية للجهاز الطبي.
وتمت مناقشة مستجدات رقابة ما بعد التسويق وبناء القدرات الفنية في الجهات الرقابية في مجال تشريعات ورقابة الأجهزة الطبية، إضافة إلى استعراض المستجدات الحديثة حول رقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية للدول الأعضاء في المنظمة.
وشاركت "الهيئة" ضمن جدول أعمال الاجتماع في جلستين حواريتين أقيمتا حول الترميز الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية، وجلسة بناء القدرات في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما قدّم ممثلو "الغذاء والدواء" ثلاثة عروض تقديمية علمية فيما يخص تنظيم التطبيقات الطبية للذكاء الاصطناعي في المملكة، وتحديثات الأجهزة الطبية المبتكرة والجهود التي بذلتها الهيئة من خلال إنشاء مسار لدعم الأجهزة الطبية المبتكرة، إضافة إلى عرض عن تحديث لأبرز المستجدات في مجال رقابة وتنظيم الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.
وعلى هامش فعاليات الاجتماع، الْتقى وفد المملكة المشارك بوفد كوريا الجنوبية لمناقشة آليات تنفيذ البنود المتعلقة بالأجهزة والمستلزمات الطبية في مذكرة التعاون بين البلدين.
وتأتي هذه المشاركات تعزيزًا للأدوار الريادية للهيئة العامة للغذاء والدواء على المستوى الدولي، واستمرارًا لمساهماتها في المنظمات العالمية المختلفة المختصة بمجال الأجهزة والمستلزمات الطبية من خلال ترؤسها للجان العلمية والفنية في منظمة التجانس العالمي ومجموعة العمل الخامسة الخاصة بالدراسات السريرية.