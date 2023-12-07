"الغذاء والدواء" تشارك في الاجتماع السنوي لمنظمة التجانس العالمي في شنغهاي

وشاركت "الهيئة" ضمن جدول أعمال الاجتماع في جلستين حواريتين أقيمتا حول الترميز الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية، وجلسة بناء القدرات في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، كما قدّم ممثلو "الغذاء والدواء" ثلاثة عروض تقديمية علمية فيما يخص تنظيم التطبيقات الطبية للذكاء الاصطناعي في المملكة، وتحديثات الأجهزة الطبية المبتكرة والجهود التي بذلتها الهيئة من خلال إنشاء مسار لدعم الأجهزة الطبية المبتكرة، إضافة إلى عرض عن تحديث لأبرز المستجدات في مجال رقابة وتنظيم الأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة العربية السعودية.