أكاديميون: لا فَرق بين التقويم الدراسي للفصلين أو الثلاثة.. والإجازات تتأثر بالحج ورمضان

ويتضح من خلال تفاصيل الإطار الزمني أن موضوع البداية والنهاية بالميلادي للسنوات الماضية لم يختلف كثيرًا عن السنوات الخمس القادمة، والتغيير لما بعد الحج بسبب الاختلاف مع التقويم الهجري الذي يصل لأكثر من أحد عشر يومًا، ومع إجازات رمضان وعيد الأضحى يصل العدد في الفارق لأكثر من هذا. والدراسة في عام 1451 تصل إلى نهاية شهر (صفر) وبداية شهر (ربيع الأول) بالهجري، وفي عام 1455 قد تصل لشهر أربعة.