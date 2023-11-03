"التويجري" يثمّن مبادرةَ المملكة بإطلاق حملة تبرعات لصالح الشعب الفلسطيني

وعبَّر "التويجري" باسمه وبالإنابة عن رؤساء الجمعيات في الوطن العربي، عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهذه اللفتة الطيبة، بالإعلان عن حملة التبرعات، وافتتاح الحملة بمبالغ مجزية، سائلًا اللهَ أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مثمنًا الدورَ الدبلوماسي الذي تبذله المملكة لإيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.