الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي الرئيس السوري لبحث التعاون الأمني

بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم في الرياض، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.