الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي الرئيس السوري لبحث التعاون الأمني

بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اليوم في الرياض، فخامة الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية.
وأكد سمو وزير الداخلية أن اللقاء يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة وسوريا، لا سيما في المجالات الأمنية.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه التعاون الأمني، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء من الجانب السعودي كل من معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي الأستاذ أحمد بن سليمان العيسى، فيما حضر من الجانب السوري معالي وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.