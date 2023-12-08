لإنقاذ الأرض من "الحرب القذرة".. "الضبعان" يطالب بـ "يوم بلا سيارات وشهر بلا رحلات"

وأضاف "الضبعان" في مقاله في صحيفة "الوطن" تحت عنوان "من أجل الأرض تعب وعتب": من المؤسف أن تضطر السلطات لإجراءات صارمة لإنقاذ البيئة من معدومي الحكمة الذين يلوثون المكان، والأكثر أسفا حين لا ينهض المواطن بمسؤولياته ويتعاون مع الجهات المختصة بالتوعية والإبلاغ عن كل من تسول له نفسه تخريب البيئة، في بلد مناخه قاري ويحتاج لتكاتف للحفاظ على الأرض التي تحيط بها المخاطر من كل جانب، بل ويقاتل المتحضرون من أجل الحفاظ عليها.