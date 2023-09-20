"صالح الثبيتي" متحدثًا رسميًا لوزارة التعليم مع عمله مشرفًا على الإعلام والعلاقات العامة

يُذكر أن "الثبيتي" تشرّف بتقديم حفل تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، في حضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و40 من قادة الدول ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وكذلك تقديم حفل ومؤتمر تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب المشاركة كمتحدث أو مقدم في عديد المؤتمرات والفعاليّات داخل المملكة وخارجها.