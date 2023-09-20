"صالح الثبيتي" متحدثًا رسميًا لوزارة التعليم مع عمله مشرفًا على الإعلام والعلاقات العامة

أصدر وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان قرارًا بتكليف صالح بن محمد الثبيتي متحدثًا رسميًا لوزارة التعليم، بالإضافة إلى عمله مشرفًا عامًا على الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.
ويعد "الثبيتي" من الكفاءات الوطنية الشابة، وتلقى تعليمًا أكاديميًا متخصصًا وخبرات مهنية عدة في مجال الإعلام والعلاقات العامة، حيث يحمل درجة الماجستير في الاتصال الاستراتيجي واتصال المنظمات من جامعة كوينز الأمريكية، وهو عضو تدريس في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز.
وعُرف "الثبيتي" كأول مذيع سعودي لنشرات الأخبار على قناة "العربية"، كما سبق له العمل مذيعًا في قناة "روتانا خليجية" وفي شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، كما شغل منصب المشرف العام على الإعلام والعلاقات العامة ومتحدثًا رسميًا في جامعة الطائف.
يُذكر أن "الثبيتي" تشرّف بتقديم حفل تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، في حضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و40 من قادة الدول ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية في الرياض، وكذلك تقديم حفل ومؤتمر تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، برعاية وحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جانب المشاركة كمتحدث أو مقدم في عديد المؤتمرات والفعاليّات داخل المملكة وخارجها.