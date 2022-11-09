وزير الإعلام المكلف يدشِّن أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ22 بالرياض

ويشهد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة، تناقَش فيها جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والإعلام الرياضي والنجومية، إضافة إلى مشاركة المرأة ودورها في السينما، وقضاياها عبر التاريخ. كذلك ورش عمل تتمحور حول صناعة الأفلام والعمل الإعلامي المستقل، وغيرها من الموضوعات التي سيناقشها المهرجان على مدار أربعة أيام. كما سيتم تتويج الأعمال الفائزة بجوائز المسابقات التلفزيونية والإذاعية البالغ عددها 60 جائزة، بين ذهبية وفضية، بالتزامن مع معرض مستقبل الإعلام (FOMEX) خلال المدة 10 - 12 نوفمبر الجاري، ويشارك فيه أكثر من 200 مؤسسة من الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنعة للتجهيزات التقنية، وشركات الإنتاج وتوزيع المحتوى السمعي والبصري، ومزودي الخدمات.