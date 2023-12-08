نحو موسيقى مستدامة.. انطلاق مؤتمر إكس بي بأنغام تبرز تنوع وجمال ثقافات المملكة

وتضمنت فعاليات اليوم الأول العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والندوات من بينها لقاء بعنوان "نحو مستقبل مستدام: دور صناعة الموسيقى في تعزيز العمل المناخي" بمشاركة سمو الأميرة مشاعل بنت سعود الشعلان، ناظرة وقف "مجتمع أيون" السعودي الخيري. كما شهدت ورش العمل تعلّم فن تأليف الإيقاعات بمشاركة المصنع الترفيهي والفني مرواس، كما كان الحضور على موعد جلسة "ما وراء الموسيقى: سوني ميوزك الشرق الأوسط X حماقي"، حيث استضافت الفنان محمد حماقي، الحائز على جائزة (إم تي في) الأوروبية للموسيقى، وشارك فيها العضو المنتدب لشركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط رامي محسن، وحسن غوانمة. كما أدار أحمد العماري (بالو)، المدير التنفيذي الإبداعي في مدل بيست، جلسة حوارية مع الموسيقي الأمريكي البارز إلتون ميلر، بعنوان "أسطورة منذ عام 1988: قصة الموسيقى الراقصة المنسية في ديترويت".