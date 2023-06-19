"أمانة جدة" تتيح خدمة تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ عن طريق "بلدي"

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إتاحة خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة "بلدي" لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10- 13 ذي الحجة).
وأوضحت الأمانة أن الخدمة تأتي بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لتسهيل أعمال أصحاب المنشآت من المطاعم والمطابخ، ولرفع مستوى جودة الخدمات وتحقيق رضا السكان والزائرين.
يُذكر أن أمانة جدة تعمل على تسهيل خدمة تصريح الذبح لمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتخفيف الضغط على المسالخ النظامية وفق اشتراطاتٍ بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، والتي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.