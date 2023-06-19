"أمانة جدة" تتيح خدمة تصريح ذبح الأضاحي للمطاعم والمطابخ عن طريق "بلدي"

يُذكر أن أمانة جدة تعمل على تسهيل خدمة تصريح الذبح لمواكبة حجم الاحتياج خلال موسم الحج، وتخفيف الضغط على المسالخ النظامية وفق اشتراطاتٍ بلدية محددة يلتزم بها صاحب المنشأة، والتي تراعي الجوانب التنظيمية والصحية لهذا النشاط.