وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية

وأعرب "د. الأنصاري" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس حرص الوزارة على دعم التعليم بمختلف مستوياته وأنماطه، بما في ذلك التعليم العالي الأهلي الذي يُعدّ رافدًا مهمًّا للتعليم الجامعي الحكومي.