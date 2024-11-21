وزير التعليم يزور جامعة الأمير محمد بن فهد ويشيد بمنجزاتها الأكاديمية

زار وزيرُ التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف عبدالله البنيان، اليوم الخميس؛ جامعةَ الأمير محمد بن فهد.
وكان في استقبال الوزير: رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات.
وفي مستهلّ الزيارة تفقّد "البنيان" مرافق الجامعة، بما في ذلك الكليات والمختبرات العلمية المتطورة، التي تخدم العملية التعليمية وتدعم البحث العلمي.
وشملت الزيارةُ المركزَ الرياضي الذي يقدم خدماته لمنسوبي الجامعة وطلابها.
واطّلع وزير التعليم على عرض مجسم للجامعة ومرافقها السكنية ومشروعاتها المستقبلية، مستمعًا إلى شرح شامل عن مراحل تأسيس الجامعة وتطورها حتى الوقت الحالي.
وأبدى وزيرُ التعليم إعجابَه بما شاهده من تجهيزات حديثة ومرافق متكاملة، تعكس ما وصل إليه التعليم الجامعي من تقدم بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، أيدها الله، متمنيًا للجامعة ومنسوبيها المزيد من التقدم والنجاح.
إثر ذلك عقد وزيرُ التعليم اجتماعًا مع رئيس الجامعة وقياداتها، استعرض خلاله استراتيجيات وزارة التعليم المستقبلية والمبادرات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العام والجامعي والمهني بالمملكة.
كما قدّم رئيسُ الجامعة عرضًا تناول الفلسفة التعليمية التي تتبنّاها الجامعة، والنهج الذي يعزز تمكين الطلاب ليكونوا مواطنين عالميين يسهمون في تحقيق رؤية السعودية 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وأعرب "د. الأنصاري" عن شكره وتقديره لوزير التعليم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس حرص الوزارة على دعم التعليم بمختلف مستوياته وأنماطه، بما في ذلك التعليم العالي الأهلي الذي يُعدّ رافدًا مهمًّا للتعليم الجامعي الحكومي.