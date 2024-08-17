"البيئة" تدشّن محطتَيْ قياس مستويات المياه في جازان وبيش

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك التوسع في تركيب أجهزة لقياس الأمطار بعدد "70" جهازًا، و"20" جهازًا لرصد العوامل المناخية، و"20" جهازًا لقياس مستوى المياه في بحيرات السدود، بالإضافة إلى "60" جهازًا لرصد التغير في مستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة بنظام نقل البيانات الآني إلى قاعدة البيانات وغرفة التحكم بالوزارة.