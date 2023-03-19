شركة HONOR ترعى مهرجان المسرح الجامعي للجامعات السعودية في دورته الثالثة

لطالما عُرفت شركة HONOR بالتزامها الحثيث تجاه تمكين الفنون ودعم المواهب الجديدة. وخلال هذا العام، قامت العلامة التجارية العالمية المُتخصصة في مجال التكنولوجيا رسميًا برعاية مهرجان المسرح الجامعي للجامعات السعودية في دورته الثالثة، والذي تم تنظيمه من قبل جامعة الملك سعود وشارك فيه كل جامعات المملكة. وقد عُقد المهرجان هذا العام تحت عنوان فريد، وهو: "الدراما الثُنائية"، وكما هو موّضح من عُنوان المهرجان، فإنه يُركز على المسرحيات التي تضم مُمثليّن اثنيّن فقط على المسرح، الأمر الذي يُمثّل تحديًا للمُشاركين في إظهار إبداعاتهم ومواهبهم بطريقة جديدة ومُثيرة.
وكجزء من رعايتها الرسمية لهذا الحدث، أهدت HONOR الفائزين في المهرجان جوائز من مجموعة الأجهزة الذكية من HONOR، وهي: هاتف HONOR 70 5G، جهاز HONOR Pad 8، وأيضًا جهاز HONOR Pad X8. وإن الأجهزة الذكية التي تُقدمها الشركة، والتي تشمل الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، تتميز بخصائصها المُتقدمة، سواء من حيث الأداء العالي، والتصميم العصري، ما يجعلها خياراً مثالياً للشباب والمُبدعين.
خلال مهرجان المسرح الجامعي للجامعات السعودية في دورته الثالثة، انتهز السيد/ بدران بن عبد الرحمن العُمَر – رئيس جامعة الملك سعود – الفرصة للثناء على رئيس شركة HONOR في السعودية السيد/ جيري لياو، لقيامه برعاية المهرجان. وقدم الدكتور/ العُمَر للسيد/ جيري درعاً تكريماً تقديراً لدعم HONOR للمبادرات الأكاديمية والثقافية للجامعة، وقد عبّر عن تقديره للعلاقة القوية بين شركة HONOR وجامعة الملك سعود.
ومن جانبه، قال السيد/ لياو – رئيس شركة HONOR في السعودية: "نتشرف بكوننا الراعي الرسمي لمهرجان المسرح الجامعي للجامعات السعودية في دورته الثالثة، ونشعر بالامتنان لجامعة الملك سعود على تقديرها لمُساهمة HONOR في الحياة الثقافية والأكاديمية داخل المملكة. نحن نُقدر كثيرًا العلاقة القوية مع جامعة الملك سعود ونتطلّع للاستمرار في العمل سويًا من أجل دعم تطوير المواهب المحلية، وتعزيز المبادرات الثقافية والأكاديمية في المملكة".
وقد حضر المهرجان نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور/ محمد بن أحمد السديري، الذي لعب دورًا هامًا في عملية الإصلاح المُستمرة لنظام التعليم في السعودية، والدكتور/ بدران بن عبد الرحمن العُمر – رئيس جامعة الملك سعود، الذي كان له دور فعّال في تعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.
وقد صرّح الدكتور/ علي الدلبحي - عميد شؤون الطلبة في جامعة الملك سعود – قائلًا: "يُسعدنا أن تكون HONOR الراعي الرسمي لمهرجان المسرح الجامعي الثالث للجامعات السعودية. والجدير بالذكر أن هذه الرعاية تعكس التزام HONOR بدعم المبادرات الثقافية في الجامعة. ونحن نقدر اهتمام HONOR بهذا المهرجان الثقافي."
تعكس رعاية شركة HONOR للمهرجان العلاقة طويلة الأمد مع جامعة الملك سعود، والتزامها لدعم تطوّر الجامعة والمُجتمع ككل.