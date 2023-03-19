شركة HONOR ترعى مهرجان المسرح الجامعي للجامعات السعودية في دورته الثالثة

لطالما عُرفت شركة HONOR بالتزامها الحثيث تجاه تمكين الفنون ودعم المواهب الجديدة. وخلال هذا العام، قامت العلامة التجارية العالمية المُتخصصة في مجال التكنولوجيا رسميًا برعاية مهرجان المسرح الجامعي للجامعات السعودية في دورته الثالثة، والذي تم تنظيمه من قبل جامعة الملك سعود وشارك فيه كل جامعات المملكة. وقد عُقد المهرجان هذا العام تحت عنوان فريد، وهو: "الدراما الثُنائية"، وكما هو موّضح من عُنوان المهرجان، فإنه يُركز على المسرحيات التي تضم مُمثليّن اثنيّن فقط على المسرح، الأمر الذي يُمثّل تحديًا للمُشاركين في إظهار إبداعاتهم ومواهبهم بطريقة جديدة ومُثيرة.