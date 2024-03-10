راية لا تنكس لوطن "العلياء".. ما مضامين الاحتفاء بيوم العَلَم؟.. "السلمي" تجيب

وزادت: "يوم العَلَم" يُعدُّ شكلاً من أشكال الوعي الوطني، ودليلاً على المواطنة الحقيقية؛ وهو ما يعزز الشعور بالمسؤولية، ويؤكد سيادة القانون؛ لذلك سعد أفراد الشعب السعودي بصدور الأمر الملكي السامي بتحديد يوم ١١ مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم؛ ليأتي هذا اليوم إعلانًا واضحًا لعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بالأيام التاريخية المهمة في تاريخ الوطن.